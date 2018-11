ROMA – Il portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini ha tradito Giulia Provvedi? Daianira Marzano, la blogger che qualche giorno fa ha diffuso la notizia, ora rilancia:

“Riconfermo tutto ciò che ho detto – ha spiegato in un videomessaggio inviato a Pomeriggio Cinque, dove presto sarà ospite per approfondire la questione – Quella sera all’Hollywood ho visto Gollini, il fidanzato di Giulia Provvedi, fare lo stupidini a destra e a manca con un tavolo di ragazze. A un certo punto si è allontanato con una bruna ed è andato via. Ovvio che non sono nel letto di questo qua, ma posso dire ciò che ho visto”.

E ancora: “Dopo aver dichiarato questa cosa ho ricevuto tante chiamate di persone vicino a questo calciatore che mi chiedevano di ritirare tutto e questa cosa mi ha insospettito ancora di più. Per non parlare dei messaggi che mi sono arrivati di ragazze a me sconosciute, che non erano fake, e che confermano ciò che io ho detto e cioè che questo qua è consono fare lo stupidino alle serate”.