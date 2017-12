MILANO – Seconde nozze per lo storico allenatore e telecronista Dan Peterson ad “appena” 81 anni. L’allenatore accompagnato dal testimone Dino Meneghin ha ri-sposato la sua Laura Varga, con cui era convolato a nozze 20 anni fa ma solo con rito civile. Stavolta l’allenatore di baskt accompagnato da amici e parenti ha detto sì alla moglie anche nella chiesa di Assago, a pochi minuti da Milano.

Valeria Morini sul sito Fanpage scrive che tra gli invitati alle nozze c’erano tanti ex giocatori e star del basket, che negli anni hanno conosciuto l’ex allenatore dell’Olimpia:

“Emozionati entrambi gli sposi, elegantissima Laura in abito bianco Armani. A fare da testimone di nozze a Peterson è stato Dino Meneghin, ex giocatore di basket e dirigente sportivo. Tantissimi storici cestisti tra gli invitati, tra cui Vittorio Gallinari, Franco Boselli, Marco Bonamico, Renato Villalta, Renzo Bariviera, senza dimenticare gli allenatori Sandro Gamba e Valerio Bianchini, storico rivale di Peterson.

Nativo dell’Illinois, Peterson sbarcò in Italia negli anni 70, allenando le squadre di basket Virtus Bologna e Olimpia Milano, per poi diventare un cronista all’inizio degli anni ’80. Inconfondibile con il suo spiccato accento americano, diventa famoso anche come testimonial negli spot televisivi del tè Lipton e si afferma come commentatore persino nel campo del wrestling. Conosce la milanese Laura Varga negli anni in cui siede sulla panchina dell’Olimpia. A La Stampa, lei ha raccontato il loro primo incontro: “Mi spedì una cartolina autografata. Ho pensato: ’Chi è questo rompiballe?’. Ho dovuto anche pagare la multa perché non l’aveva affrancata”.