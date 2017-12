MILANO – La fidanzata di Maxi Lopez, Daniela Christiansson, stava ballando in casa ma il volume della musica era troppo alto e i vicini hanno chiamato la polizia. Siamo a Milano e la modella-ballerina era in casa con un’amica.

Le due ragazze si sono lanciate in un ballo scatenato, come testimoniato da un video postato da Daniela su Instagram. Le due avevano appena finito uno shooting fotografico. Ma un vicino ha ritenuto opportuno chiamare la polizia per il troppo trambusto.

Racconta Mediagol:

Il disguido, all’arrivo degli agenti, si è concluso, com’è facile immaginare, senza gravi conseguenze. Lady Lopez ha sdrammatizzato con ironia l’accaduto archiviando con il sorriso il lieve inconveniente. “La polizia non è stata così cattiva quando una bionda e una mora le hanno aperto la porta” ha scherzato su Instagram la bella Daniela.

Maxi Lopez negli ultimi anni sta facendo parlare di sé più per vicende extra calcistiche che per le sue prodezze in campo. Ormai celebre è diventata la querelle con la sua ex moglie Wanda Nara, che nel frattempo si è messa con l’ex amico di Maxi, Mauro Icardi, scatenando la gelosia e una serie di battaglie fuori dal campo tra i giocatori argentini, querelle che sembra essersi placata proprio negli ultimi giorni.

Dal punto di vista professionale, dopo un lungo girovagare nella serie A, Maxi Lopez sembra finalmente aver trovato stabilità e anche una certa continuità di rendimento nella nuova Udinese allenata da Massimo Oddo.