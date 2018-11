ROMA – Nuove imbarazzanti accuse per Daniela Del Secco, meglio nota come Marchesa d’Aragona, anche se marchesa non si sa se lo è. A quanto pare l’ex gieffina non solo avrebbe mentito sul suo titolo nobiliare, ma pure sulla sua presunta laurea.

A smascherarla è ancora una volta è il salotto televisivo di Barbara D’Urso, lo stesso in cui la Marchesa si era sottoposta alla macchina della verità, fallendo clamorosamente il test. Nella puntata di martedì 13 novembre di Pomeriggio 5 però sono stati sollevati nuovi dubbi. Daniela Del Secco, come è noto, si è sempre vantata di essersi laureata con 110 e lode alla “famosa” facoltà di Estetologia. Ma diverse persone in trasmissione hanno cominciato a storcere il naso.

La prima a scoperchiare il vaso è stata Morena Funari, vedova di Gianfranco: “Se la marchesa ci porta in diretta l’attestato di laurea con 110 e lode, io corro nuda in tangenziale”, ha detto scherzando. Dopo le risate però, è arrivata la stoccata di Lisa Fusco: “Lo porta l’attestato perché l’ha comprato”. A quel punto Barbara D’Urso le chiede di spiegarsi meglio: “Ha comprato la laurea“. Ammesso che di laurea si tratti…