ROMA – A Daniela Martani, ex del Grande Fratello, non va giù il "regalino" di Alitalia a Chiara Ferragni e Fedez. Nel giorno delle nozze social più chiacchierate dell'anno, la Martani, che era una hostess Alitalia e, a suo dire, fu licenziata quando scelse di partecipare al reality nel 2009, su Twitter parte in quarta criticando gli sposini ma soprattutto la compagnia aerea.

“Pensare di essere stata licenziata da Alitalia per aver partecipato al GF per poi assistere alla più grande cafonata della sua storia col charter brandizzato “Ferragnez” pagato da noi contribuenti, mi fa salire il sangue al cervello vergogna”.

La Martani, però, sembra avere il dente avvelenato con i Ferragnez, visto che qualche ora prima aveva criticato pesantemente la loro raccolta-fondi per un fan disagiato, ricordando i soldi “buttati” per il matrimonio “trashata”.

“Chiara Ferragni e Fedez chiedono agli amici come regalo di nozze di donare soldi per aiutare un loro fan disagiato, richiesta andata flop. Con la trashata organizzata x il matrimonio avrebbero potuto aiutarne 100. Le immagini che si vedono in rete sono da fuori di testa”.