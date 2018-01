ROMA – La ex concorrente del Grande Fratello ed ex hostess di Alitalia Daniela Martani contro tutti. Intervenendo a Radio Cusano Campus l’attivista vegana ha attaccato in particolare Nina Moric, Chiara Ferragni, e ha assicurato che non mangerebbe carne “nemmeno per un milione di euro”.

Della showgirl croata, che su Facebook aveva fatto una battuta sui vegani, Martani dice: “Come ho preso la sua battuta a proposito dei vegani su Facebook? Per me è nessuno, non la considero. E’ stata una donna molto molto bella che poi si è rivelata a suon di plastiche. Non l’ho proprio calcolata, è un personaggio che non ha argomenti, non sa fare nulla e per far parlare di sé provoca questo o quello. Ormai è più nota per questo che per altro”.

Daniela Martani non mangerebbe carne nemmeno per un milione di euro: “Non mangerei una bistecca nemmeno per un milione di euro. La mia etica supera l’aspetto economico”.

La Martani, poi, ha attaccato Chiara Ferragni: “Io non la sopporto perché veicola messaggi per le ragazzine e i ragazzini che la seguono pubblicizzando sempre delle pellicce vere. L’avete vista l’ultima uscita che ha fatto? Fedez era finalmente contento che si vedesse la pancia e lei si è messa a dire che era vestita Prada. Penso che lei non stia bene, è ossessionata dalle marche”.