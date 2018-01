ROMA – Svolta mistica per la ex moglie di Adriano Galliani. Daniela Rosati ha raccontato di aver trovato la fede e dopo anni passati come regina della televisione, ora vive solo per Gesù. Doo due matrimoni e una carriera di successo, la Rosati si è convertita e ora è felice.

L’ex moglie di Galliani ha raccontato alla rivista Spy, in edicola il 12 gennaio, come è cambiata la sua vita dopo la riscoperta della fede, che l’ha portata ad abbandonare la televisione e la sua carriera da conduttrice, come riporta il sito Today:

“La mia vita prima era piena, ma incompleta, e oggi grazie alla fede posso dire di avere una vita felice. Sono diventata un’oblata, ovvero consacrata all’ordine di Santa Brigida, e mi sono trasferita in Svezia dove la Santa fondò il suo Ordine. Non sono una “vera” suora, ma un giorno spero di entrare in convento e di vivere in adorazione perpetua. Ci ho messo parecchio tempo prima di capire che questa era la mia missione, anche se ho visioni da quando sono piccola”.

La Rosati ha sottolineato di non aver mai smesso di frequentare la sua famiglia e i suoi affetti: