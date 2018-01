ROMA – Daniele Bossari e Filippa Lagerback si sposano l’8 giugno. A rivelare la fatidica data è stato lo stesso vincitore del Grande Fratello Vip nel corso della prima puntata di 90 Special, il nuovo programma condotto da Nicola Savino su Italia Uno.

Nuovo colpo di scena per la coppia più ammirata del momento, dopo la romantica proposta arrivata solo scorso novembre in diretta tv al Grande Fratello Vip. Ospite della trasmissione, Bossari è stato interpellato per ricordare cosa sono stati per lui gli anni Novanta. E così ha spiazzato tutti con una rivelazione esclusiva: lui e Filippa convoleranno a giuste nozze il prossimo 8 giugno.

Ma che c’entra? Gli anni ’90, per Bossari sono stati proprio gli anni in cui ha perso la testa per Filippa vedendola nello spot pubblicitario della birra. E proprio quando gli hanno mostrato il filmato della sua amata, con gli occhi lucidi, ha esclamato: “Ci sposiamo l’8 giugno”.

Una notizia che ha lasciato tutti di sasso, visto che da quando è finito il Gf Vip, le riviste di gossip non fanno che spettegolare sulla presunta data del matrimonio. Per il grande giorno la coppia si è affidata alle sapienti doti del wedding planner più famoso della tv, Enzo Miccio. Ancora sconosciuta la location: “Nei ditorni di Milano”, ha confidato tempo fa Bossari.