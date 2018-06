ROMA – Sognate un matrimonio da favola come quello di Daniele Bossari e Filippa Lagerback? Ok, ma quanto cosa? Sarete sorpresi di sapere che è gratis (Sic!). Stando a quanto riferito dal settimanale Oggi la coppia più amata della tv ha potuto coronare il suo sogno d’amore praticamente a costo zero. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Ma come? In cambio di pubblicità e post su Instagram. In pratica Daniele e Filippa hanno stretto un accordo con i fornitori cedendo la loro immagine per sponsorizzare i prodotti e la location che ha ospitato il loro ricevimento nuziale.

Già nei mesi passati, durante i preparativi per le nozze, Filippa Lagerback è stata seguita da diversi sponsor che avrebbero donato a lei e a Daniele accessori, abiti e location destinati al lieto evento, in cambio di pubblicità. Se a ciò si aggiungono gli oltre 200 invitati alle nozze che hanno praticamente fatto da moltiplicatori esponenziali di visibilità sui social, il gioco è fatto. Non hanno guastato anche gli auguri in diretta tv di Barbara D’Urso che ha dedicato ai due sposi una puntata speciale di Pomeriggio Cinque.

Fortune da Vip, si dirà, che non capitano alle coppie normali. Ma non è detto: in realtà sempre più locali e fornitori per matrimoni sono disposti a simili scambi per farsi pubblicità. Basta avere una discreta base di follower e non è escluso che si possa ottenere un cospicuo sconto.