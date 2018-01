MILANO – Si avvicina il matrimonio vip più atteso del Grande Fratello Vip: quello tra Daniele Bossari e Filippa Lagerback. Ma una data ancora non c’è. O meglio: secondo alcuni quotidiani online le nozze dovrebbero essere celebrate a maggio, ma di ufficiale non c’è ancora nulla. Nemmeno la location e la lista degli invitati. Anche se qualcosa trapela…

Quel che sembra certo, infatti, è che al giorno speciale per l’ormai navigata coppia (il milanese Bossari e la svedese Filippa stanno ormai insieme da quasi vent’anni e hanno una figlia, Stella, di 14 anni) prenderanno parte molti ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Lo avrebbe detto lo stesso conduttore in un’intervista rilasciata al settimanale Eva 3000:

“Penso di estendere l’invito a tutti. Sono legato in modi differenti con ciascuno delle persone con cui ho condiviso il mio percorso nella Casa. Sono tutti partecipi di questo passo che io e Filippa ci apprestiamo a fare”.

I promessi sposi, intanto, stanno decidendo la location giusta per il loro grande passo. Ad occuparsi dell’organizzazione, comunque, sarà il famoso wedding planner Enzo Miccio, che dovrà curare tutti i dettagli di quello che si annuncia come uno dei matrimoni dell’anno.