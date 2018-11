Dario Argento e Fabrizio Corona, arriva la prima telefonata

ROMA – Fabrizio Corona conquista anche papà Dario Argento. Ecco l’ultima notizia sulla storia tra Asia Argento e Fabrizio Corona. Sembra che il regista, dopo una telefonata con Corona, abbia cambiato idea sul re o ex re dei paparazzi. Lo rivela il settimanale “Chi”.

Dario Argento, infatti, intervistato da Radio Due, all’inizio si era detto non troppo convinto: “Questa storia di Corona non la conosco, mi hanno detto che sono uscite delle foto di Asia con lui, ognuno fa la sua vita. Non mi fa impazzire Corona, non per il gossip, ma per quello che ha combinato, per quello che ha fatto. Comunque, Asia è tornata a sorridere”.

Nell’ultimo numero del settimanale “Chi”, sempre all’interno della rubrica “Chicche di Gossip”, si è fatto cenno anche a nuovi progetti lavorativi che, molto presto, potrebbero coinvolgere sia Fabrizio Corona che Asia Argento. Quest’ultima, appoggiata quindi in pieno dal padre, oltre a fare i conti con questa nuova stagione sentimentale, sembrerebbe avere tanti e nuovi progetti in ballo anche da un punto di vista lavorativo.