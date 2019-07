ROMA – Dasha Zhukova, collezionista d’arte ed ex moglie di Roman Abramovich, si è fidanzata con Stavros Niarchos, erede dell’omonima famiglia di armatori. Secondo quanto rivelato da una fonte a Page Six, la coppia “dovrebbe sposarsi entro la fine dell’anno, stanno definendo i dettagli”. La fonte anonima sostiene che nonostante la nuova relazione, con l’ex marito Abramovich, miliardario e proprietario del Chelsea, ha mantenuto un rapporto di amicizia.

“Dopo il divorzio si sono incontrati moltissime volte”. Zhukova e Abramovich hanno due figli, Aaron Alexander, nato nel 2009 e Leah Lou, nata nel 2013. Stavros è stato legato sette anni alla modella Jessica Hart, con cui ha chiuso la relazione all’inizio del 2017, pochi mesi prima che la Zhukova concludesse il matrimonio con Abramovich, anche se a un certo punto si era addirittura parlato di un fidanzamento ufficiale. La notizia delle nozze è stata al centro della festa che la Zhukova ha organizzato per il suo compleanno, l’8 giugno, al Red Rooster di Harlem, presenti fra gli altri invitati anche David Beckham e Liv Tyler. La coppia, sono amici da anni, dal 2016 ha partecipato con crescente frequenza agli stessi eventi, da quando Zhukova ha partecipato agli US Open con Ivanka Trump e Kloss mentre Niarchos era seduto con il fratello minore Theo in una sezione separata. La casa di Zhukova nell’Upper East Side è stata progettata dagli architetti Herzog & de Meuron, mentre Niarchos ha restaurato una delle abitazioni storiche di Los Angeles, la “Kronish House” di Richard Neutra.

Fonte: Daily Mail – Page Six.