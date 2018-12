ROMA – La morte di Davide Astori, scomparso tragicamente quasi dieci mesi fa in una camera d’albergo a Udine poche ore prima di una partita, ha lasciato un vuoto in tutta la sua famiglia. La compagna Francesca Fioretti si fa forza ogni giorno per la piccola Vittoria, il dono più bello che le ha lasciato il calciatore.

A sostenerla, oltre alla sua famiglia, i genitori di Astori. “Francesca è una mamma di una bravura che non si può spiegare” ha raccontato la signora Anna, mamma del calciatore, al Corriere della Sera, svelando anche un episodio riguardante Vittoria. “L’altro giorno nonno Renato stava sfogliando la Gazzetta dello Sport, c’era una vecchia foto di Pasqual che abbracciava Astori. Vittoria ha sorriso e ha detto con serenità: ‘Quello è il mio papà'”.