Davide Bonolis in ospedale, operato il figlio di Paolo e Sonia Bruganelli

ROMA – Davide Bonolis, il figlio 15enne del conduttore, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Lo ha rivelato Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, pubblicando sui social network un video che immortala il figlio in un letto d’ospedale. La Bruganelli ha voluto però rassicurare sulle condizioni del ragazzo.

L’operazione, come fatto sapere sempre dalla madre, era programmata da tempo. Si è trattato di un intervento di routine per la rimozione delle tonsille. Nel video in questione, pubblicato questa mattina, 27 gennaio, il figlio di Paolo Bonolis è ripreso disteso in un letto di ospedale, poco dopo essere uscito dalla sala operatoria.

Nel filmato pubblicato dalla madre, il 15enne aveva fatto da poco ritorno nella sua stanza di ospedale. Quando Sonia Bruganelli gli chiede “tutto bene? Fa male?”, lui la rassicura seppur chiedendole di non farlo parlare vista l’operazione a cui si era sottoposto. Nel frattempo il ragazzo ha in mano il cellulare e così la madre, ironicamente, scrive a corredo del video: “Appena uscito dalla sala operatoria. NON CAMBIERÀ MAI!!!”.

Poco tempo fa Sonia Bruganelli aveva risposto a tono sui social a chi criticava il figlio per il sovrappeso, finito per questo motivo nel mirino degli hater. (fonte INSTAGRAM)