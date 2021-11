Sul numero di Chi in edicola oggi, i primi appassionati baci fra Elodie e Davide Rossi, che confermano la notizia della storia lanciata dal settimanale un mese fa. È proprio chiusa, quindi, la relazione fra la cantante e il rapper Marracash.

Elodie e Davide Rossi, bacio in aeroporto

Le foto sono state scattate all’aeroporto milanese di Linate, dove Davide, ex modello e marketing manager di Armani, con una mini incursione all’Isola dei Famosi in curriculum (nel 2010), ha accompagnato Elodie, in partenza per Bari. I due si sono scambiati baci e carezza per salutarsi. La fine della storia fra Elodie e Marracash è sembrata chiara lo scorso settembre, quando la cantante definì “stimolante e faticosa” la storia con il rapper. Ma conosciamo meglio la nuova fiamma di Elodie.

Chi è Davide Rossi, il fidanzato di Elodie

Davide Rossi nasce a Milano, città in cui si laurea nel 2014, all’università di lingue e comunicazione IULM. Diventa modello e successivamente marketing manager per Armani. La “coppia” era già stata fotografata a Milano sotto casa di lei poche settimane fa, notizia che aveva gettato benzina sul fuoco di un possibile nuovo flirt della cantante dopo la rottura con il fidanzato. Della vita privata di Davide Rossi non sappiamo molto al momento: prima del flirt con la cantante romana ha avuto una lunga relazione con una ragazza della sua stessa città.