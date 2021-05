Dayane Mello e Mario Balotelli stanno insieme? Lei rivela: “C’è un rapporto speciale, vedremo”

Dayane Mello e Mario Balotelli stanno insieme? A giudicare dalle foto e dal servizio del settimanale Chi sembrerebbe proprio di sì. Il magazine di gossip diretto da Alfonso Signorini, nel numero in edicola questa settimana, pubblica infatti delle foto con i due sorpresi nello stesso residence dove hanno trascorso la notte insieme.

Cosa dice Dayane Mello su Mario Balotelli

Dayane Mello ha detto: “Tra me e Mario c’è un rapporto speciale, vedremo”. Intanto lui è impegnato con il Monza che punta alla Serie A. Secondo quanto riportato da Chi, Mario Balotelli sarebbe arrivato per primo all’hotel con un amico, che poi è andato via. Dopo meno di un’ora si sarebbe presentata Dayane Mello. La coppia avrebbe passato una notte insieme. I due si conoscono da undici anni e più volte si sono visti e rivisti.

La storia tra Mario Balotelli e Dayane Mello

Dayane Mello, al tempo del Grande Fratello Vip, aveva confessato il rapporto con Mario Balotelli: “Ho avuto una storia con Mario per tre mesi, poi sono andata a Manchester. Poi ci siamo visti quando è finita la storia con il padre di mia figlia, e ancora cinque mesi fa. Ogni anno in qualche periodo della mia vita ci siamo visti, in questi dieci anni ci siamo sempre visti. Ci siamo visti in amicizia, amore, a volte solo per guardarci e fare due chiacchiere. È un ragazzo molto speciale, mi vuole bene”.