MILANO – Dayane Mello di nuovo incinta? La notizia è stata lanciata dal settimanale di gossip Novella 2000, secondo cui la modella brasiliana, 28 anni, e la sua nuova fiamma, Carlo Gussalli Beretta, 20 anni, sarebbero in attesa di un figlio.

Per la bella Dayane non si tratta del primo: la giovane modella, ex naufraga dell’Isola dei Famosi, ha avuto una figlia dal modello Stefano Sala.

Dopo una breve parentesi con Stefano Bettarini, la modella ha ritrovato il sorriso con Carlo, rampollo della famiglia di fabbricanti d’armi. I due non si nascondono, vivono il loro amore pubblicamente, come dimostrano le foto di Novella 2000, che lancia il gossip sulla gravidanza della bella Dayane.

Al momento, però, l’indiscrezione non è stata confermata dai diretti interessati né dall’agente di lei, Paola Benegas, contattata da TgCom24. I due, in ogni caso, sembrano più uniti che mai. Secondo quanto scrive Il Giornale, da qualche tempo convivono a Desenzano del Garda, dove lei si sarebbe trasferita da Milano.