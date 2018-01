DUBAI – Non solo Francesco Totti e Ilary Blasi. Anche Debora Salvalaggio e Fabio Quagliarella hanno scelto il caldo di Dubai per le ferie del campionato di serie A. E ne hanno approfittato per mostrarsi per la prima volta in coppia sui social.

La relazione tra la showgirl e l’attaccante della Sampdoria in realtà va avanti dalla scorsa estate, quando i due si sono conosciuti a Ibiza, ma solo adesso hanno smesso di nascondersi.

A Dubai Debora, 32 anni, e Fabio, 34 anni, si sono concessi una gita nel deserto e qualche foto per i fan. Come ricorda il sito Gossip.it