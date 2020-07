Demi Lovato si sposa con Max Ehrich: “Non vedo l’ora di creare una famiglia”.

Demi Lovato si sposa.

L’annuncio della cantante a sorpresa: “Sto per diventare ufficialmente la moglie di qualcuno”.

Demi Lovato quindi si sposa con Max Ehrich, 29, ballerino e attore di soap opera.

La proposta è arrivata sulla spiaggia di Malibu.

“Quando ero una giovane ragazza – racconta Demi Lovato – il mio padre naturale mi ha sempre chiamato ‘la mia piccola moglie’, qualcosa che sarebbe suonato strano se non fosse stato pronunciato con un accento del sud.

Per me aveva assolutamente senso.

E oggi, quella parola ha ancora più senso perché sto ufficialmente per diventare la moglie di qualcuno”.

“Max – continua – sapevo di amarti fin dal primo momento che ti ho visto.

E sapevo che era qualcosa che non sarei stata in grado di descrivere a chiunque non l’avesse vissuto in prima persona.

Per fortuna per te è stato lo stesso.

Non mi sono mai sentita così amata in tutta la mia vita (a parte dai miei genitori). Con tutti i difetti del caso.

Non mi hai mai costretto ad essere nessun’altra, se non me stessa. Sono onorata di sposarti”.

“Ti amo – conclude – Ti amo più di quanto qualunque didascalia possa esprimere. Non vedo l’ora di creare una famiglia e di passare la mia vita con te”. (Fonti: Instagram, Daily Mail).