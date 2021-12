Diana Del Bufalo no vax? L’attrice comica è finita nella bufera per una diretta Instagram in cui afferma di non essere vaccinata. Sommersa di critiche a tal punto da finire tra i trend topic di Twitter. Ma cosa è successo esattamente?

Diana Del Bufalo, perché non è vaccinata

Nella diretta coi suoi 1,7 milioni di follower Diana Del Bufalo ha espresso le sue perplessità riguardo al vaccino e spiegato di aver scelto di non farlo su consiglio del suo medico. Ha poi aggiunto che si fida del suo istinto e di voler fare esperienza.

A catalizzare l’attenzione su di lei è stato un tweet commentatissimo del giornalista Domenico Marocchi che si concentra proprio su questo scivoloso passaggio: “Diana Del Bufalo – sintetizza Marocchi – in una diretta delirante ha detto che non si vaccina perché le è stato sconsigliato, si fida del suo istinto e “vuol fare esperienza”. Dove, in terapia intensiva? Pessima. (come si può dare credito a una tizia così mentre i vaccini ci stanno salvando la pelle?)”.

Diana Del Bufalo, la risposta alle polemiche

Subissata dalle critiche corali degli utenti, Diana Del Bufalo è quindi intervenuta nuovamente cercando di chiarire la sua posizione e prendendosela con i giornalisti:

“Quando sono entrata nel mondo dello spettacolo – premette – ho subito capito che c’erano due tipi di giornalisti: quelli che lo fanno per passione e quelli che si venderebbero la madre pur di fare un titolone acchiappa like”.

“Vi spiego tutto con la massima limpidità – prosegue – perché è quello che sono, una persona limpida: è vero non sono vaccinata perché mi è stato sconsigliato dal mio medico di base, ahimè per via della genetica familiare ho il cuore ballerino, niente di grave ma comunque lo monitoro. Ho sentito dentro di me di voler dare retta al mio medico e così ho fatto”.

“Chiaramente – conclude – gli insulti che sto ricevendo sono frutto di questa società dove la diversità non è accettata… ne prendo atto, con un pò di rammarico… sembrerà assurdo ma capisco anche questo”.

Diana Del Bufalo, l’affondo di Selvaggia Lucarelli

Le giustificazioni dell’attrice non sono bastate però a placare le polemiche. Non sono piaciute in particolare a Selvaggia Lucarelli, che così commenta la vicenda:

“Vittimismo e cattiva informazione, questo sì che è un mix potenzialmente letale, altro che vaccini. Le patologie per cui scatta l’esenzione dal vaccino sono pochissime. Vaccinano (tra gli altri) anche i cardiopatici e i malati oncologici, anzi, li vaccinano pure per primi perché sono pazienti fragili. Stai attenta a non divulgare sciocchezze pericolose, cara Diana DELLE BUFALE. E se le divulghi poi non dare la colpa ai giornalisti cattivi, abitudine tipica dei no vax per giunta, grazie. #dianadelbufalo”.