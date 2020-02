ROMA – Diana Del Bufalo volta pagina. Archiviata la storia con Paolo Ruffini, l’attrice, al momento impegnata su Italia 1 con “Enjoy”, ha ritrovato l’amore. Dagospia svela il nome del nuovo compagno della 30enne: si tratta di Edoardo Tavassi, fratello dell’ex gieffina Guendalina Tavassi. Secondo il sito diretto da Roberto D’Agostino i due sono molto innamorati, ancora in gran segreto.

Ulteriori indizi li svela Stefania Rocco su Fanpage. “Fanno sul serio tanto da avere già conosciuto le rispettive famiglie in occasione delle ultime feste di Natale. Sono diversi gli indizi disseminati sui social da Diana, più avvezza a utilizzare la rete rispetto al fidanzato. In una Instagram story pubblicata recentemente, si sente la voce di un uomo: è proprio quella di Edoardo” scrive il sito.

Diana Del Bufalo come detto, è uscita a fine ottobre dalla storia d’amore, finita male, con Paolo Ruffini. Dopo quasi cinque anni insieme era stata l’attrice a svelare sui social la fine del loro legame: “Con il rischio di sembrare patetica, comunico questa cosa perché non ce la faccio più: io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo. Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento. Ho tentato con lui…. tanto. Il mio animo Disney non mi ha mai abbandonato e la voglia di vivere un amore sereno continua a permeare dentro di me. Le persone non cambiano e non SI cambiano. La grande delusione e l’immensa sofferenza che mi faceva piangere sul pavimento di camera mia, mi ha resa donna… per questo, lo ringrazio. A 29 anni posso dire di essere una donna cosciente, buona, completa e che sa quello che vuole! È poco? Non direi proprio! Donne, lo sapete di avere il sesto senso… ascoltatelo” scrisse ancora profondamente provata”. (fonte DAGOSPIA – FANPAGE)