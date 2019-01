ROMA – Una dieta a base di caffè, cocaina e tapas è il metodo per dimagrire della modella australiana Ruby Tuesday Matthews. La 25enne su Instagram l’ha confessata a un fan che le chiedeva come riuscisse a mantenersi in forma prima della gravidanza.

La modella in un video su Instagram ha raccontato al fan che faceva uso di cocaina: “Fumavo sigarette, bevevo molto caffè e, tra una cosa e l’altra, mangiavo tapas. La mia vita era fatta di cocaina e tapas. Era facile nascondere la mia dipendenza”. La Matthews ha incolpato l’industria della moda che, a suo parere, spinge molte donne a dimagrire e a non sentirsi a proprio agio nel loro corpo.

L’indossatrice ha poi dichiarato di avere cambiato stile di vita quando ha scoperto di aspettare il primo figlio e che ora “non desidera più” essere magra come una volta. “Grazie per avere mostrato la tua onestà e vulnerabilità”, è stato il commento di una follower. “Grazie, sei fonte d’ispirazione”, le parole di un’altra fan.