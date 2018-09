Diletta Leotta negli ultimi anni è diventata una delle donne più chiacchierate della tv italiana. Inizialmente impegnata solo con la Serie B di Sky Sport e qualche trasmissione calcistica infrasettimanale, da quest’anno la giornalista e conduttrice siciliana ha abbandonato l’emittente di Murdoch per passare a Dazn per condurre la serie A. Ma non solo, perché Diletta Leotta è anche la presentatrice del nuovo reality-show della quarta edizione de Il Contadino Cerca Moglie che partirà mercoledì 19 settembre su FoxLife. E questa sera, lunedì 17 settembre, la Leotta sarà protagonista su La7 per la finale di Miss Italia 2018.

Forse non tutti sanno che Diletta Leotta nel 2009 tentò la scalata al successo proprio partecipando al concorso di bellezza. Ma fu eliminata prima della finalissima.

A rivelare altri succulenti dettagli sugli inizi della carriera di Diletta Leotta, ci ha pensato il settimanale Spy che ha interpellato Cristiano Di Stefano, il conduttore siciliano che ha dato spazio per la prima volta alla Diletta ‘nazionale’: “Aveva appena 14 anni quando si è presentata al concorso di bellezza della trasmissione ‘Playa Bonita’, in onda sull’emittente locale di Catania TeleColor, per diventare una delle inviate del nostro programma estivo. Lei arrivò seconda e così si aggiudicò l’opportunità di stare con noi per tutta la stagione. Il primo servizio? Eravamo in via Etnea, nel centro di Catania, e lei intervistava i passanti chiedendo opinioni su mode e tendenze dell’estate”. Intanto, sui social, Francesco Facchinetti si complimenta con Diletta: “Non solo bella, anche intelligente e brava. Bello lavorare con te!”.

Ma cosa sappiamo sulla vita privata di Diletta Leotta? È certamente fidanzata. Anzi, pare ci sia aria di fiori d’arancio: è in cantiere un matrimonio con Matteo Mammì, nipote di Oscar, nonché uno dei responsabili dell’azienda Sky. I due vivono da anni una lunga storia d’amore che non è vacillata neanche quando Diletta è stata oggetto di hacker: nel settembre 2016, infatti, il suo account iCloud è stato violato e le sue foto private hanno fatto presto il giro del web. La giornalista, che sogna di sposarsi in riva al mare, rivela a Diva e Donna che non è la maternità la priorità al momento: “È troppo presto, in futuro sì. Sarà al centro della mia vita”.

Diletta Leotta, nata a Catania il 16 agosto 1991, ha appena compiuto 27 anni ed è del segno zodiacale del Leone. E’ alta 173 centimetri e un peso di 63 chilogrammi. E ancora, la Leotta ha un indice di massa corporea di 20,63 e le sue misure sono 86-61-89.