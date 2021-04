Diletta Leotta e Ryan Friedkin, la foto del bacio pubblicata da Oggi. E risale a 5 mesi fa

Diletta Leotta e Ryan Friedkin, spunta la foto del bacio. La pubblica Oggi. E, scrive il settimanale, risale a 5 mesi fa. Era stato Dagospia per primo a parlare di una storia tra la giornalista di Dazn e il figlio del presidente della Roma.

Della vicenda si è parlato così tanto, soprattutto sul web, che era intervenuta la stessa Diletta. La Leotta aveva scritto una lunga lettera sui social, in cui diceva di non voler passare per una mangiauomini. E, tra le altre cose, parla di “un amico” con cui fare di tanto in tanto un aperitivo. Non nomina Friedkin, ma la coincidenza temporale è quantomeno sospetta. Con incredibile tempismo, dopo nemmeno 24 ore arriva l’anticipazione di Oggi con la foto.

La foto di Oggi con il bacio tra Diletta Leotta e Ryan Friedkin

Oggi, con le anticipazioni pubblicate prima dell’uscita del settimanale, parla di “foto esclusive che documentano per la prima volta la storia d’amore tra Diletta Leotta e il vice-presidente della Roma Ryan Friedkin“. E poi ancora: “OGGI dimostra come la love-story, che per Dagospia è tuttora in corso, risalga ad almeno cinque mesi fa. Le foto, infatti, sono del 20 dicembre scorso e non lasciano dubbi: la coppia si abbraccia, si bacia quasi con ferocia”.

Dagospia e gli avvistamenti di Diletta Leotta e Ryan Friedkin

Secondo quanto scriveva Dagospia qualche giorno fa, il vice-presidente della As Roma e la giornalista di Dazn sarebbero stati avvistati per una settimana di fila in un hotel della Capitale. Se queste voci fossero vere sarebbe la conferma che tra la Leotta e l’attore Can Yaman sia davvero finita.

Il post di Diletta Leotta su Instagram

Ecco cosa aveva scritto la Leotta su Instagram: “Ho sempre taciuto, finora. E, forse, ho sbagliato. Mi illudevo, infatti, che prima o poi la buona informazione avrebbe avuto la meglio sul giornalismo-spazzatura. Perciò ho subito la quotidiana goccia di gossip-veleno; i fotografi sotto casa e in scooter dietro ogni mio spostamento; i droni fuori le finestre. Ma ora mi sono un po’ stancata.

Lo dico perché, leggendo le falsità acchiappa-click sui giornali che mi vengono riservate quotidianamente, chiunque può pensare che io sia una mangiauomini, una donna incapace di amare. Ed è inaccettabile. Non mi si venga a raccontare, infatti, che è il prezzo da pagare al successo. O che me la sono cercata e me la cerco per via del trucco, delle forme, degli abiti indossati, delle foto postate. Tutte scelte che rientrano nella sfera della libertà individuale, no?.

E la libertà individuale, nel rispetto e considerazione dell’altro, va rispettata, no? Io non offendo e non giudico nessuno. Spiegatemi perché, poi, una donna non può avere amici, ma sempre e solo amanti. Perchè se incontro due volte un ragazzo simpatico per un aperitivo si parla subito di nuovo amore? Perchè se faccio uno spot con un calciatore si insinua per mesi che siamo una coppia segreta?”.

La conduttrice, pur senza nominarlo fa riferimento a Can Yaman, l’attore turco con cui avrebbe rotto. Almeno secondo quello che scrivono i siti di gossip. “Perchè se frequento un attore, bellissimo, e siamo felici, deve essere per forza una storia inventata? E perchè se, nel rispetto del lockdown, rinuncio a un meraviglioso viaggio all’estero si parla di crisi fra noi?”.