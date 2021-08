Diletta Leotta, ecco perché alla festa c’erano le “donne lampadario”: l’effetto sparkling

Non si placano le polemiche sulle “donne lampadario” che hanno “arredato” la festa per i 30 anni di Diletta Leotta. A bordo piscina infatti erano presenti delle donne con un paralume in testa, immobili come se fossero appunto delle lampade. “Le donne lampadario a un compleanno di una donna nel 2021 per me sono degradanti” twitta qualcuno.

Come mai la scelta delle “donne lampadario” alla festa di Diletta Leotta?

Lo spiega direttamente Luca Melilli, organizzatore di eventi che ha curato la festa a tema White&shining di Diletta Leotta. Per i 30 anni della giornalista di Dazn ha rivelato all’Ansa di aver pensato a qualcosa che stupisse, così com’è accaduto. L’idea iniziale era quella di “catapultare gli ospiti in una dimensione vagamente onirica e con effetti decisamente sparkling“. Le donne lampadario altro non erano che “eleganti donne abat jour, dee della luce, eteree come sculture viventi che hanno accompagnato, con una coreografia a bordo piscina, il taglio della torta di Diletta”.

Le polemiche per le “donne lampadario”

“Le ragazze usate in stile soprammobile sono un qualcosa di riprovevole”, scrive qualcuno sui social. “Per il suo compleanno, colei che ribadisce che la bellezza “capita”, ingaggia delle donne per vestirsi da lampadario”, è un altro dei commenti di riprovazione.

“Ciao, che lavoro fai? La donna-lampadario ai compleanni delle vip che fanno discorsi edificanti a Sanremo”, dice ancora un altro. Qualcuno fa notare che “magari non è una sua scelta, forse è l’agenzia che si occupa di questi eventi a partorire boiate del genere. In ogni caso, se sei un personaggio pubblico, non puoi accettare che vengano usate “donne-lampadario” alla tua festa”.