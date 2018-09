ROMA – Intervistata dal settimanale “Diva e Donna”, Diletta Leotta ricorda quando nel 2016 alcune sue foto private finirono in rete:

“Sicuramente non è stato un momento bello – racconta a “Diva e Donna” – ma il fatto di essere un personaggio pubblico mi ha dato la forza di reagire con grinta e positività. Se questa reazione forte fosse stata imitata anche solo da una ragazza con una storia simile sarebbe un successo”.

Di quegli scatti non si pente: “Rifarei quelle foto e soprattutto farei più attenzione alle password dei miei account”.

Ha le idee chiare Diletta Leotta che, a chi la definisce l’erede di Ilaria D’Amico, risponde “Io cerco la mia strada”.

Ma il lavoro non è tutto e Diletta, 27 anni, su “Diva e Donna” parla pure di matrimonio. Sì perché la giornalista, siciliana doc, sogna di celebrare le nozze su un’isola in riva al mare. E se questa è una frecciatina rivolta al compagno Matteo Mammì, lo è anche la notizia che è troppo presto per pensare alla maternità: “Per il momento è appagato dai miei 7 nipotini. Ma in futuro la maternità sarà sicuramente la dimensione centrale della mia vita”.