Diletta Leotta, Giacomo Cavalli è il nuovo amore dopo l’addio a Can Yaman? Dagospia lancia il gossip

Dopo Can Yaman, un nuovo amore per Diletta Leotta: secondo Dagospia sarebbe il modello Giacomo Cavalli.

Giacomo Cavalli è il nuovo flirt di Diletta Leotta?

I due si seguono sui social (ultimo indicatore di simpatia o meno) e sono stati fotografati insieme diverse volte. Al momento non è ancora chiaro se si tratti di amicizia, di flirt passeggero o qualcosa di più.

Quel che pare certo è che la storia con l’attore turco Can Yaman, ora impegnato nelle riprese della fiction Mediaset Viola come il mare, è ormai alle spalle. Ma chi è Giacomo Cavalli?

Chi è Giacomo Cavalli, nuovo flirt di Diletta Leotta

Giacomo Cavalli ha 27 anni e una laurea in Economia e Gestione Aziendale conseguita in Bocconi. Sportivo sin da ragazzino, ha fatto in passato corsi di vela ed è appassionato di surf. Secondo quanto lui stesso ha detto in un’intervista ad Esquire qualche tempo fa, avrebbe persino sfiorato le Olimpiadi di Rio 2016.

Nella stessa intervista Giacomo Cavalli ha detto di aver iniziato a fare il modello dopo che in aeroporto un pr di Armani lo scambiò per il modello Simon Nisson e gli consigliò di intraprendere una carriera nel mondo della moda.

Tra le griffe a cui ha prestato volto e corpo, ricordiamo Dolce & Gabbana, EA7, Brunello Cucinelli.