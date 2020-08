Diletta Leotta e Daniele Scardina si sono rivisti in Sardegna. Un incontro, immortalato da Chi, che però non avrebbe portato ai risultati sperati dal pugile.

E’ Chi a raccontare l’incontro in un noto ristorante della Sardegna tra Diletta Leotta e l’ex fidanzato Daniele Scardina. Un “incontro a sorpresa” scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini, dove il pugile ha chiesto alla sua ex di parlare ma “lei non vuole riaprire la storia”.

L’incontro è avvenuto il 18 agosto. Diletta Leotta stava cenando da sola quando Scardina, nel locale insieme ad alcuni amici, si è avvicinato al suo tavolo. “È quasi l’una di notte quando Diletta Leotta sta per finire di cenare al ristorante Sottovento di Porto Cervo – ora chiuso per un caso di coronavirus, ndr – quello dove pochi giorni prima si era vista con Zlatan Ibrahimovic e un gruppo di amici. Questa volta Ibra non c’è, ma al tavolo della Leotta, il 18 agosto, appare Daniele Scardina, il suo ex, che entra in pressing sulla Leotta”, si legge sul settimanale.

Le foto raccontano che i due si isolano all’esterno del locale per poter parlare. Lei fuma “nervosamente” mentre lui le parla.

“La conduttrice, che proprio pochi giorni fa aveva festeggiato il compleanno senza invitare il pugile, ha l’aria scocciata e non ha voglia di scenate dinanzi a tutti. Daniele le chiede di parlare. Lei dapprima nicchia, poi decide di andare all’esterno del locale per ascoltare il suo ex: la vediamo con una sigaretta in bocca e posa nervosa. I due parlano per quasi un’ora. Ma il risultato non cambia. Diletta è ferma nel suo, non vuole riaprire la storia. Il pugile lascia la sua ex e si riunisce al gruppo di amici” aggiunge Chi.

Daniele Scardina non si rassegna

Pochi giorni prima era stato proprio Scardina a raccontare al settimanale Chi di essere stato lasciato da Diletta. Ed aveva aggiunto: “Diletta è il meglio che la vita mi abbia donato. Non mi butto a terra. Sono un pugile. Ho preso un cazzotto, lei mi ha lasciato. Ma sono pronto a riprenderla perché il mio cuore e il suo sanno che cosa ci siamo dati. Adesso va così. Io sono in Sardegna, lei idem. Ma non insieme. Purtroppo”. (fonte CHI)