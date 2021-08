Diletta Leotta: mega party di compleanno per i 30 anni, ma Can Yaman non c’è

Mega party di compleanno per i 30 anni di Diletta Leotta, ma di Can Yaman neppure l’ombra. L’ingombrante assenza dell’attore turco ad un’occasione così speciale ha riacceso i gossip sulla coppia (di ex?) più chiacchierata degli ultimi tempi.

Da settimane Diletta Leotta e Can Yaman non si fanno più vedere insieme. Eppure nessun annuncio ufficiale di rottura è stato dato dai diretti interessati.

Intanto Diletta Leotta, che compie gli anni oggi 16 agosto, ha dato il via ai festeggiamenti in Sicilia, nel giardino della villa dei suoi genitori, a Catania. Un party da favola con ballerini, acrobati, musica e tanti amici.

Tra gli invitati anche molti vip: Elodie, che si è esibita in un piccolo show canoro, Rossella Fiamingo, reduce dalle Olimpiadi di Tokyo, Daniele Battaglia che ha fatto un discorso per la collega, e molti altri.

Diletta Leotta, impossibile non notare l’assenza di Can Yaman

Secondo le ultime indiscrezioni l’attore turco e la presentatrice di Dazn si sarebbero lasciati dopo un violento litigio. Ma sempre nell’ambito delle indiscrezioni si è rimasti.

Da settimane si sono perse le tracce dei due sui social. Can Yaman è stato più volte paparazzato in Puglia mentre lei era in Sardegna. E proprio in Sardegna Diletta Leotta è stata più volte avvistata senza anello di fidanzamento.

Impossibile ora non notare l’assenza di lui al party per i 30 anni di lei. L’attore non ha condiviso neppure una dedica sui social per il compleanno della conduttrice.