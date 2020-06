Diletta Leotta in montagna, il nude look fa impazzire i follower

ROMA – Diletta Leotta ha scelto un nude look per una escursione in montagna.

Un look che ha riscosso moltissimi like su Instagram.

Per la sua camminata in mezzo al bosco, la conduttrice ha optato infatti per una tuta aderente e color carne.

Un ouftit che lasciava ben poco all’immaginazione, mettendo in risalto le sue curve.

Oltre 500mila i like collezionati dal post, più 5mila i commenti.

Domenica la conduttrice ha raggiunto il Rifugio Rosalba, struttura posta alla base della cresta Segantini sulla Grignetta, in provincia di Lecco.

Non è mancato il racconto social della stessa Leotta sul “Sentiero dei Morti”, del fidanzato Daniele Toretto e degli amici Lorenza Di Prima, Omar Hassan e Alessandro Congiu.

Sui social è stato un tripudio di commenti, in cui si sono alternati apprezzamenti maschili.

“Le pietre si sono raddrizzate dopo il tuo passaggio”, “C’è chi ha zoomato e chi mente”, “Io vedo solo colline”, “Tipico vestiario e trucco da montagna”, “Se quel masso potesse parlare…”.

Tra i messaggi di supporto e affetto, invece, oltre ai cuori da parte del suo fidanzato, la Leotta ha ricevuto anche quelli di Manuela Arcuri.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, Diletta Leotta si è mostrata disponibile nei confronti di alcuni fan che le hanno chiesto di posare con loro per dei selfie. (fonte INSTAGRAM)