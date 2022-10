C’è forse una nuova fiamma che scalda il cuore di Diletta Leotta. Il volto di Dazn, 31 anni, sembra aver trovato ancora una volta l’amore a bordo campo: secondo il settimanale Gente avrebbe infatti cominciato una frequentazione con Loris Karius, 29 anni, ex portiere del Liverpool, tristemente noto per le sue papere in Champions League.

I due avrebbero cominciato a seguirsi su Instagram da qualche settimana. Altro indizio riportato da Gente è un corso intensivo di lingua inglese che Diletta Leotta starebbe seguendo, forse per approfondire la conoscenza con lui, ora in Premier League col Newcastle United.

Chi è Loris Karius, il portiere delle papere in Champions League

Loris Karius è noto al mondo del calcio per la sua goffaggine nella finale di Champions League di quattro anni fa, a Kiev, quando il Liverpool fu sconfitto 3-1 dal Real Madrid. Prima, sullo 0-0, non era riuscito a fermare Karim Benzema, che riuscì a ribattere di piede un suo rinvio con le mani.

Poi, dopo una rovesciata di Gareth Bale, è riuscito nella comica impresa di fare bis facendo scivolare in porta il pallone.

Una finale di Champions che ha segnato la sua carriera di gioco: il Liverpool lo diede in prestito per due stagioni alla squadra turca del Beşiktaş, poi all’Union Berlino. Dal 2022 gioca con il Newcastle United.

Diletta Leotta, un debole per gli sportivi

Archiviato il flirt con l’influencer e surfista Giacomo Cavalli, Diletta Leotta conferma ancora una volta il suo debole per gli sportivi. In passato ha avuto una storia con Michele Paolucci, attaccante della Juventus, che nel 2008 giocava in prestito al Catania, dove lei collaborava in una trasmissione di Antenna Sicilia.

C’è stata poi la relazione tira e molla con il pugile Daniele Scardina, pseudonimo King Toretto. Riuscirà Loris Karius a tenersela stretta?