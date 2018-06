BRINDISI – Diletta Leotta sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Puglia. La bella conduttrice di Sky Sport è stata ospite a Masseria Torre Coccaro, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] a Savelletri, in occasione del matrimonio di una amica che si è svolto a Fasano.

Con 2,5 milioni di follower, Diletta Leotta, laureatasi nel luglio 2015 in Giurisprudenza presso l’Università LUISS di Roma, ha iniziato la sua carriera televisiva nel 2010, a diciannove anni, sulla rete locale Antenna Sicilia. L’anno successivo è passata a Mediaset dove ha condotto la trasmissione “Il Compleanno di La5” sull’omonima rete. Dal 2012 è a Sky, conducendo inoltre la striscia giornaliera sul Texas Hold’em su POKERItalia24 e RDS Accademy, il primo talent show dedicato alle radio, in onda su SkyUno, per approdare poi su Sky Serie B e, dal 31 ottobre 2017, nella squadra di “105 Take Away” sulle frequenze di Radio 105.