ROMA – Diletta Leotta è stata criticata per via del suo discorso sulla bellezza che “capita, non è un merito”. Molto utenti sui social hanno fatto notare che la conduttrice, protagonista nella prima serata di Sanremo, avrebbe subito qualche ritocchino. Soprattutto perché in famiglia ha il fratellastro, Mirko Manola, che è un famoso chirurgo estetico.

Naso, seno e labbra rifatte sono le ipotesi più accreditate, anche se Diletta non ne ha mai parlato pubblicamente lasciando di fatto aperta ogni tesi. Il fratello però ha voluto precisare, in un’intervista rilasciata a Gente, di non aver mai “ritoccato” la sorella: “E’ venuta in ambulatorio da me al massimo una volta. Preferiamo vederci altrove, fare viaggi e cene insieme”.

Mirko ha un ottimo rapporto con la sorella, tanto che in più di un’occasione l’ha difesa sui social network. “Da fratello e buon siciliano all’inizio – ha aggiunto a Gente – certi commenti mi seccavo e le suggerivo di cancellarli. Ma poi ho capito che un personaggio pubblico deve stare al gioco dei cosiddetti leoni da tastiera. Offendere è l’unico modo che hanno per emergere. Diletta è una ragazza molto forte, non si lascia scalfire facilmente”.