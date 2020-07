Diletta Leotta di nuovo single? Signoretti: “E’ finita con Scardina”

E’ già finita tra Diletta Leotta e Daniele Scardina?

A lanciare la bomba attraverso la sua pagina Instagram è Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, che però non rivela i dettagli sulla possibile rottura tra Diletta Leotta e Scardina.

Al momento la conduttrice niente ha detto sull’argomento. Nessun commento anche da Daniele Scardina.

Ora non resta che aspettare i prossimi giorni per avere qualche dettaglio in più.

Certo la notizia sarebbe un fulmine a ciel sereno.

Solo qualche mese Daniele Scardina era stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport aveva parlato bene, anzi benissimo, della sua compagna:

“Lei è contenta e curiosa. Lei mi conosce bene, ha visto come ballo, ma certo in tv è un po’ diverso. La nostra storia? Va benissimo, grazie. È stata da me a Miami, mentre sudavo e facevo sacrifici.

L’incontro rinviato è stata una brutta botta per tutti, ma il coronavirus mica posso metterlo al tappeto…”.

“Io a Ballando con le Stelle? E’ così.

Mi hanno contattato, ho detto sì. Perché? Sarà una bella esperienza, utile per tanti motivi.

E poi ballo e pugilato sono mondi tutt’altro che distanti.

Ali danzava sul ring e i passi da imparare sono un ottimo allenamento mentale, servono a velocizzare i movimenti. Non è un caso che Floyd Mayweather partecipò alla versione americana nel pieno della sua carriera”. (Fonti: TgCom, settimanale Nuovo, La Gazzetta dello Sport).