ABU DHABI – Natale ad Abu Dhabi. Non è il nome del nuovo cine panettone ma è la scelta fatta da Diletta Leotta per trascorrere in pieno relax le sue vacanze natalizie. Vacanze che si sono prolungate a dopo l’Epifania perché il volto femminile di Dazn ha sfruttato la sosta del campionato italiano di calcio di Serie A, che riprenderà solamente sabato 19 gennaio 2019, per regalarsi giorni di relax in riva al mare. Nell’ultimo post Instagram, la Leotta gioca a golf in spiaggia con un costume super attillato che evidenzia le sue forme mozzafiato.

Gli aggiornamenti Instagram di Diletta

