CATANIA – Show di Diletta Leotta su Instagram. La presentatrice televisiva di Dazn ha pubblicato una foto in compagnia del fratello Mirko , giovane chirurgo plastico seguitissimo sui social network. La Leotta e il fratello posano in costume al mare, sono entrambi in splendida forma. Secondo i suoi followers, il fratello della Leotta ricorda l’attore Gerard Butler. Diletta ama i social network e aggiorna continuamente il suo profilo con video, foto e storie Instagram.

Video, foto e storie Instagram di Diletta Leotta

Visualizza questo post su Instagram #2019 #sempreinsieme #brotherandsister 💖💙 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: Gen 3, 2019 at 3:58 PST

Visualizza questo post su Instagram Lasagna smaltita! 😂💪🏻🍝🥂 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: Gen 2, 2019 at 7:26 PST

Visualizza questo post su Instagram #notte 🧡🤩💫 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: Gen 6, 2019 at 2:20 PST

Visualizza questo post su Instagram #relax ☀️📕😎⛱🌊 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: Gen 5, 2019 at 3:56 PST

Visualizza questo post su Instagram #BeachGolf 🏌🏼‍♀️⛳🏝🐳🐚🦀🐬🐠🌞 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: Gen 7, 2019 at 7:01 PST