Diletta Leotta mozzafiato anche in tenuta da corsa, leggings super attillati. Foto Instagram

MILANO – Il campionato italiano di calcio sta per andare in vacanza e Diletta Leotta, volto femminile di Dazn, ha deciso di allenarsi qualche ora prima delle meritate vacanze. La Leotta ha corso per 8.5 km nella splendida cornice di Acitrezza. Dopo aver terminato la sua seduta di allenamento, ha deciso di postare alcuni immagini sul suo profilo Instagram. La Leotta riesce ad essere sensuale anche in tenuta sportiva. I suoi leggings sono super attillati e i suoi fan l’hanno riempita di complimenti, alcuni un po’ sopra le righe, su Instagram.

Ecco gli aggiornamenti natalizi di Diletta Leotta

Visualizza questo post su Instagram 8,5 km 🏃🏼‍♀️💪🏻 #running #sicily Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: Dic 28, 2018 at 4:54 PST

Visualizza questo post su Instagram Modalità zia Dili 💖😍 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: Dic 27, 2018 at 6:36 PST

Visualizza questo post su Instagram ❤ Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: Dic 25, 2018 at 9:04 PST

Visualizza questo post su Instagram #megaselfie #mybigfamily #merrychristmas ❤ Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: Dic 25, 2018 at 1:34 PST

Visualizza questo post su Instagram Eccolo!!!! #BuonNatale a tutti 🎅🏻🎄🎁❤ Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: Dic 24, 2018 at 4:58 PST

Visualizza questo post su Instagram Aspettando #BabboNatale 🎅🏻😍 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: Dic 24, 2018 at 12:57 PST

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.