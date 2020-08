Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic, c’è qualcosa tra i due? Secondo il settimanale Chi sembrerebbe proprio di sì. Ma lui è sposato…

Dopo la cena di lavoro tra Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere nato qualcosa. Lei ha lasciato tempo fa il compagno e pugile Daniele Scardina. Lui della sua vita privata ha sempre fatto mistero e difficilmente si fa vedere in pubblico.

Il settimanale Chi però ha lanciato un nuovo scoop: Ibra avrebbe confessato a un amico che tra lui e la conduttrice sarebbe nata più di una semplice amicizia. I due si sarebbero rivisti in Sardegna e il magazine di Alfonso Signorini insinua che tra loro “è nato qualcosa”.

Però Ibrahimovic è sposatissimo.

Il calciatore del Milan è legato da anni alla ex modella e potente donna d’affari Helena Seger. I due hanno anche due figli, Maximilian e Vincent. Sembra tuttavia che il calciatore sia in Sardegna da solo e secondo i media svedesi lui e Helena non apparirebbero insieme da alcuni mesi.

La Leotta, che il 16 agosto ha compiuto 29 anni, si trova sull’isola in vacanza con alcune amiche e il fratello, e anche Ibrahimovic ha raggiunto la Costa Smeralda. Qui, si sarebbero trovati nello stesso ristorante, il Sottovento di Porto Cervo, ma con gruppi diversi.

Non ci sarebbe nessuna foto a testimoniarlo perché, grazie a una telefonata dello staff di Ibra, la cena sarebbe avvenuta nel privée, con tanto di bodyguard. (Fonte Chi).