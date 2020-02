ROMA – Una storia d’amore importante, rimasta però un po’ nell’ombra del gossip. La relazione tra Diodato e Levante è finita da tempo, ma ora, i due ex, sono entrambi in gara al Festival di Sanremo. Sono numerosi gli incontri dietro le quinte. E qualcuno, scrive il Fatto Quotidiano, fa il tifo, inutilmente, per un ritorno di fiamma.

Inoltre sul web e non solo, impazza il gossip di chi dice che il brano “Fai rumore” di Diodato sia in realtà dedicato proprio alla sua ex. I due si erano conosciuti nel 2017 dopo la fine del matrimonio di Levante con Simone Cogo, musicista dei The Bloody Beetroots. La storia è andata avanti per quasi tre anni, fino alla loro rottura definitiva pochi mesi fa.

Poco tempo fa proprio Levante si era sbilanciata, in una intervista pre Festival al Corriere della Sera, parlando del suo rapporto con Diodato: “È una storia di cui non abbiamo mai parlato pubblicamente e che, allo stesso tempo, non abbiamo mai negato. È finita, ma senza guerra fredda”. A quanto pare, dunque, tra i due i rapporti anche dopo la fine della relazione sono rimasti distesi: “La serata in cui hanno annunciato il cast di Sanremo è stato una spalla. Mi fa sentire un po’ più a casa”, aveva detto la cantautrice. (fonti IL FATTO QUOTIDIANO-CORRIERE.IT)