Dominic West e Catherine FitzGerald, matrimonio al capolinea?

Il matrimonio di Dominic West e Catherine FitzGerald sembra sia arrivato al capolinea.

Dopo i baci appassionati tra l’attore e Lily James nelle strade di Roma, durante le riprese di The Pursuit Love, secondo gli amici della moglie “è bello e finito”.

A causa della relazione con Lily James e all’ammissione di West di “provare dei sentimenti” per la 31enne attrice, Catherine FitzGerald sarebbe pronta a staccare la spina.

La notizia è a distanza di sole quattro settimane da quando il protagonista 51enne di “The Affair” è stato visto baciare Lily senza preoccuparsi dei paparazzi.

Un amico di famiglia ha detto:

“Catherine ha detto alle persone più vicine che Dominic ha ammesso di provare dei sentimenti per Lily.

“All’inizio sembrava che si trattasse solo un episodio, ma da allora Catherine ha detto che era ovvio c’era qualcosa di più. “E’ distrutta, ovviamente. E’ qualcosa di enorme con cui fare i conti.

“Alle persone più vicine ha riferito che il matrimonio è finito e non pensa ci sia modo di superare la situazione. Dopo essere stato pizzicato insieme alla collega, l’attore si era fatto fotografare con la moglie e ribadito la forza del loro amore. In un comunicato la coppia aveva chiarito “Il nostro matrimonio è forte e stiamo ancora bene insieme”.

Poco dopo, Catherine, 49 anni, è partita da sola a Glin Castle, in Irlanda. L’amico di famiglia ha aggiunto:”Catherine sta parlando con Dominic. Per lei è stato un periodo umiliante e vuole che lui sistemi il casino che si è creato”.

West e Lily si sono incontrati sul set dell’adattamento televisivo The Pursuit Love della BBC. Lily James è salita alla ribalta per l’interpretazione nella serie tv “Downton Abbey”, di recente ha recitato in “Rebecca” prodotto da Netflix.

All’inizio del 2020 si è separata da Matt Smith, 38 anni, undicesimo Doctor Who e il principe Filippo in The Crown. Sulla relazione con West, James non ha rilasciato commenti. (Fonte: Sun)