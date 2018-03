MILANO – Donatella Versace bandisce le pellicce dalla sua collezione. “Non voglio uccidere animali per fare moda”, ha detto la stilista in una intervista al magazine dell’Economist, 1843. Per ora solo parole, ma se i fatti seguiranno presto la maison Versace si aggiungerà alla lunga lista di case di moda che hanno scelto di non utilizzare più pellicce nelle collezioni.

Intervistata dal magazine, la Versace ha spiegato: “Pelliccia? Ne sono fuori. Non voglio uccidere animali per fare moda”. Il direttore dei programmi internazionali di PETA, Mimi Bekhechi, commenta: