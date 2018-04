ROMA – Per 18 anni è stata schiava della cocaina e a salvarla fu il suo grande amico Elton John.

La confessione choc è di Donatella Versace che, in una lunga intervista a Ssence Magazine, affronta i momenti più bui della sua carriera, decollata con la tragica scomparsa del fratello Gianni.

Da quel tragico 17 luglio del 1997, quando Gianni Versace fu ucciso da un colpo d’arma da fuoco davanti alla sua maestosa villa di Ocean’s drive, Donatella si è trovata catapultata a capo di una delle più grandi maison di moda.

“Ero il nuovo volto di Versace – racconta la stilista -. Chi avrebbe voluto indossare gli abiti ideati da una designer debole, instabile, che perde la testa a causa della droga e si auto-commisera? Nessuno! Così ho creato una Donatella distante, aggressiva, spaventosa”.

E per farlo è diventata schiava della cocaina per 18 lunghi anni. “I rari momenti in cui rimanevo sola con la mia dipendenza, mi rendevo conto di essere molto, molto malata… ma un nuovo impegno era sempre dietro l’angolo. Alcune sere non mi controllavo più e mi umiliavo davanti ai miei figli. L’odio che provavo verso me stessa aumentava di giorno in giorno”.