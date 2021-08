Anche Alba Parietti si infuria con Diletta Leotta per le donne-lampadario. A far discutere sono alcune foto del party di compleanno di Diletta Leotta in cui si vedono delle giovani donne “trasformate” in lampadario. Le ragazze indossano un paralume sulla testa e sui social è balzata in testa ai trends la polemica.

Per Alba Parietti le donne lampadario “sono uno sfregio“. In un intervento pubblicato sulla Stampa Parietti scrive: “È una bravissima professionista e anche lei deve avere il diritto di presentarsi come vuole, nuda o in guêpière: deve essere libera di non mettere un vestito alla sua serietà, ma deve essere lei a metterci la faccia, a prendersi la responsabilità della sua scelta. Si vesta lei da candelabro, si presenti lei in quella dimensione”.

E ancora: “Non credo che a nessuna donna possa piacere o sembrare dignitoso – anche se pagata – partecipare a un festa vestita da soprammobile. A meno che sia una rappresentazione artistica. E questa non lo era. Era solo cattivo gusto”.

Alba Parietti contro Diletta Leotta: “Legga un giornale ogni tanto”

Alba Parietti non riesce a perdonare una simile leggerezza. “In questo momento tragico della Storia – dice – non riesco a non piangere guardando le immagini delle donne afgane, lampi che risvegliano ogni centimetro della coscienza e invitano a spendere ogni parola per rivendicare la libertà delle donne di essere quello che vogliono essere, di amare, crescere e vestirsi come vogliono”.

“Ogni gesto per le donne – prosegue – ogni rappresentazione delle donne e delle altre donne, non può che essere guidato dal rispetto, da un invito alla dignità, dalla sorellanza”.

E Diletta Leotta “è bella, giovane e capace. A Sanremo aveva ricordato l’importanza di non trattare le donne come oggetti, ed è vero, solo che le cose bisogna capirle oltre che dirle. Apra qualche giornale ogni tanto, accenda la televisione e cerchi di capire come tutti gli altri, ora più che mai, ogni singolo individuo, come canta Fiorella Mannoia ha la sua parte in questa grande scena”.

Diletta Leotta e le ragazze-lampadario al suo party

La conduttrice ha festeggiato i 30 anni con un mega party in Sicilia al quale hanno partecipato anche Elodie e Rossella Fiamingo. Neanche l’ombra di Can Yaman.

Ma l’arrivo delle donne lampadario ha rovinato la festa. “Le donne lampadario a un compleanno di una donna nel 2021 per me sono degradanti”, si legge in un tweet.

“Le ragazze usate in stile soprammobile sono un qualcosa di riprovevole” fa eco qualcun altro. “Per il suo compleanno, colei che ribadisce che la bellezza “capita”, ingaggia delle donne per vestirsi da lampadario”, è un altro dei commenti di riprovazione.

“Ciao, che lavoro fai? La donna-lampadario ai compleanni delle vip che fanno discorsi edificanti a Sanremo”, scherza ancora un altro.

Qualcuno fa notare che “magari non è una sua scelta, forse è l’agenzia che si occupa di questi eventi a partorire boiate del genere. In ogni caso, se sei un personaggio pubblico, non puoi accettare che vengano usate “donne-lampadario” alla tua festa”.