TORINO – "Più Paulo diventava famoso, più si allontanava da me. Mi sono trasferita per amor suo dall'Argentina, senza conoscere nessuno, ma è stato un incubo", racconta per la prima volta, in esclusiva su Chi, in edicola da mercoledì 13 giugno, Antonella Cavalieri, l'ex fidanzata del campione della Juventus Paulo Dybala. "La popolarità e le ragazze che gli facevano il filo hanno rovinato la nostra storia. Lui ha sempre negato di avere altre storie, ma a un certo punto ho smesso di credergli, mi sono tolta le fette di prosciutto dagli occhi, ho fatto la valigia e me ne sono andata".

E Antonella aggiunge: “Ho deciso di restare comunque in Italia e di giocarmi le mie carte qui: mi piacerebbe lavorare in tv… questo Paese ha già portato fortuna ad altre mie connazionali come Belen Rodriguez e Wanda Nara… magari succede anche a me”.