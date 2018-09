ROMA – “Io Spio“, il nuovo settimanale di Fabrizio Corona, presentato il 5 luglio, dà spazio nuovamente alla polemica che coinvolge Emma Marrone in prima persona. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La rivista, nelle precedenti edizioni, ha sottolineato come la cantante salentina sia ufficialmente single e non sia accompagnata da nessun uomo. Il motivo? La Marrone sarebbe attratta dalle donne. Un’uscita, quella di Io Spio, che non è piaciuta al volto noto di Amici: l’artista ha ingaggiato sui social un battaglia che ha coinvolto anche personalità note dello spettacolo. Una mossa, questa, che non è andata giù a Lidia Borghi, giornalista, scrittrice e attivista per i diritti LGBT.

In una lunga lettera evidenzia: “Cara Emma (…), ho letto della polemica da te innescata su Instagram dopo l’articolo di ‘Io Spio’ e confesso che non ho capito il perché del polverone che hai alzato: sembra quasi che tu abbia voluto fare un’operazione di marketing, meschina qualora così fosse… la tua rabbia cozza con quei diritti delle persone omo-bi-transessuali che dici di sostenere. A leggerla così la tua uscita puzza di bruciato lontano un miglio… faccio un po’ di caciara, smuovo le acque dello star system di casa nostra, faccio parlare di me i media e il gioco è fatto”.

La Borghi, però, si dice delusa dal comportamento di Emma Marrone che, solo qualche mese fa, in un’intervista al settimanale ‘Grazia’ aveva confessato che se fosse stata lesbica lo avrebbe dichiarato lei in prima persona. “Perché nel tuo sfogo via social – si chiede ancora la scrittrice – hai parlato di schifo, di ritorno al Medioevo e dell’omosessualità come un problema da combattere? (…) Cosa c’entrano l’ipocrisia e il razzismo? C’era forse bisogno del messaggio alle persone LGBT? Non è che se non glielo dice Emma sono tutte tristi e depresse”. E ancora, la Borghi evidenzia: “Certo, l’intervento di Fiorella Mannoia in tua difesa non me lo sarei mai aspettata”.

Anche perché la Borghi, a difesa di Io Spio, evidenzia come non sia la prima volta che si paventa un’idea del genere sulla Marrone. “(…) Eppure è l’unico contro il quale ti sei scagliata. Guarda quanti siti internet ne hanno parlato in passato. (…) Al tuo posto io avrei ringraziato per la pubblicità gratuita senza dare la colpa a questa società ipocrita e razzista. (…) Mi chiedo dove si trovi l’omofobia in questa vicenda… so quanto è facile far salire i like con certe manovre esecrabili”.

Il settimanale – visto il ‘successo’ mediatico e di marketing – rilancia e pubblica una lista di nomi vip che sarebbero omosessuali. Di chi si tratta? Maria De Filippi, Paola Barale, Gianni Sperti, Marco Carta, Valerio Scanu. Immancabili i nomi di Gabriel Garko e Marco Mengoni. Nel breve articolo di ‘Io Spio’ si legge: “La lista dei personaggi su cui si è scatenato il gossip e la cui presunta sessualità sembra interessare così tanto le persone è lunga. Ci sono più personaggi maschili che femminili…”.