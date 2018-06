ROMA – Reduce dall’Isola dei Famosi, Elena Morali denuncia in diretta: “Sono stata aggredita da un paparazzo”. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La modella ha lanciato l’accusa in una story pubblicata su Instagram da Formentera, dove si trova in vacanza con il compagno Gianluca Fubelli, in arte Scintilla.

I due si erano allontanati dopo che lei si era tirata indietro alla richiesta di lui del grande passo. Dopo alcuni mesi lontani, Elena e Gianluca si sono riavvicinati e sono tornati a farsi vedere in pubblico: “Stiamo lavorando su di noi, ci stiamo godendo del tempo insieme per ricominciare a conoscerci”.

La coppia è andata a Formentera per passare alcuni giorni insieme. Ma qui la bella Elena sarebbe stata aggredita da un paparazzo. Su Instagram la Morali spiega di essere stata seguita tutto il giorno da cinque paparazzi,

“io dico, dopo un po’ che fate delle foto basta, non statemi attaccata tutto il giorno, mollatemi. Così mi sono avvicinata a uno di loro per chiedergli cosa stesse facendo e ha negato che mi stesse facendo delle foto, nonostante ce ne fosse un altro da un’altra parte che cercava di fotografarmi. Ad un certo punto questo ha reagito molto male. Stava per tirarmi una sberla, nel trattenersi, penso, mi ha preso soltanto l’occhiale. Al che, secondo me, tu uomo non puoi mettere le mani addosso a una donna. E quindi lì ho reagito. Ma cosa hanno fatto i furbi? Visto che c’era un suo collega, ha iniziato a filmare nel momento in cui ho reagito. Io intanto chiedevo di chiamare la polizia perché non avevo dietro il mio cellulare. E lui mi faceva le foto. Poi è arrivata la polizia e una paparazza ha iniziato ad insultarmi e a dirmi che ho fatto l’Isola dei penosi perché mi sono fatta inc***. Ora vedrete cosa uscirà. Io mi riservo di prendere provvedimenti legali. In tutto questo sono stata io a chiamare la polizia e ora vorrebbero far passare il messaggio che sono loro a voler prendere provvedimenti. Io dico solo una cosa: no alla violenza contro le donne”.