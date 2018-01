Con l’amore di mamma Elena e papà Bernardo, il piccolo Giacomo sta meglio. A raccontarlo è stata la stessa Elena Santarelli che da dicembre sta combattendo la sua battaglia per il figlio, di appena 7 anni, colpito da una grave malattia: “Una diagnosi che nessun genitore vorrebbe mai sentire”.

In un lungo post su Instagram la showgirl si era sfogata nelle scorse settimane, raccontando il dramma che lei e il marito, l’ex calciatore Bernardo Corradi, stanno affrontando. La coppia aveva però preferito non rivelare ulteriori dettagli sulla malattia del piccolo, ma le ipotesi e la curiosità morbosa dei fan hanno spinto la Santarelli a rimuovere il post. La Santarelli però è rimasta vicina e in contatto con le mamme che, come lei, stanno attraversando un momento difficile e con le quali trova spesso parole di conforto e di sostegno.

Si è chiusa nel suo silenzio per preservare il figlio e le sue condizioni di salute, ma nonostante tutto ha sempre risposto alle domande di chi è nella sua stessa situazione. A quelle donne Elena ha confidato: “Mio figlio è più sereno ora di prima. Conosce la verità per quanto un bimbo possa sapere e capire. Ha una mamma e un papà che ridono e sdrammatizzando tutto, che si amano e che lo amano, continua a vivere la normalità sapendo che c’è una battaglia in corso che vinceremo al cento per cento, insomma casa nostra si respira felicità e positività come se nulla fosse”.