ROMA – Ancora attacchi carichi d’odio contro Elena Santarelli, alle prese da circa un anno con la malattia del primogenito Giacomo. La showgirl, che in questi mesi ha scelto di condividere la sua battaglia sui social, è stata spesso vittima di critiche e anche insulti da parte dei soliti haters. Pochi contro tanti, per fortuna, ma comunque dolorosi da sopportare.

Mamma Elena ha più volte spiegato di essere una “guerriera come tante”, che dopo aver versato un fiume di lacrime ha trovato la forza di reagire per il bene del suo piccolo. La scelta di condividere la notizia sui social è arrivata poi, per aiutare chi come lei lotta contro queste malattie.

Questa volta però l’assalto è stato davvero gratuito. Santarelli ha pubblicato su Instagram due foto della figlioletta Greta Lucia, avuta sempre con Corrado Bernardi. Ma dopo i complimenti ecco riapparire i soliti leoni da tastiera. In particolare un utente che le ha scritto: “Ma una foto di tuo figlio mai? Anche se pelato potresti metterla”.

Parole che la Santarelli non ha voluto ignorare. Questo il suo commento di replica: “Di certo il motivo mi sembra chiaro per cui non pubblichi. L’ho anche spiegato molte volte. Comunque devo conservare tante di quelle energie per me e per le persone che amo che perdere tempo con una così non serve a nulla, rimane tale e la sua anima si è sporcata”.