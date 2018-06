ROMA – Elena Santarelli va al mare con la figlia e il web l’attacca: “Tuo figlio è in ospedale e tu ti diverti?”. La showgirl e il marito Bernardo Corradi si sono concessi il week end [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] del loro anniversario di nozze al mare con la figlia Greta. “Questa giornata è tutta per te” ha cinguettato la showgirl riferendosi alla figlia di quasi tre anni Greta. Un week end tutto per la sua bimba che, nonostante la malattia del fratellino Giacomo, ha tutti i diritti di divertirsi e di sorridere.

Ma questo non tutti lo hanno capito e così hanno attaccato la Santarelli accusandola di non essere una buona madre perché “vai al mare mentre tuo figlio è in ospedale”. Ovviamente, a queste offese gratuite la showgirl non ci sta e, tramite una storia di Instagram, ha zittito tutte le malelingue: “E quindi? Perché ridevo con mia figlia al mare sono una mamma brutta, cattiva e senza cuore? Messaggio per pochi sfigati, pochi ma sfigati. Mi dispiace che il mio sorriso vi infastidisca”.