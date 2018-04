ROMA – Elena Santarelli difende Nadia Toffa, attaccata per il modo in cui ha reso pubblica la sua lotta al cancro: “Troppe cattiverie, so bene cosa prova”.

La showgirl romana critica quanti chiedono alla conduttrice delle Iene aggiornamenti costanti sul suo stato di salute: “Quando una persona si ammala o quando un familiare si ammala, la prima cosa che si vuole è la normalità. Avere persone che tutti giorni chiedono come va è stressante”

Nadia Toffa alcune settimane fa ha rivelato pubblicamente, durante una puntata de Le Iene, di avere avuto un tumore, e in questi giorni sta affrontando le terapie necessarie.

Elena Santarelli sta affrontando, in un certo senso una battaglia analoga: lei non è malata, ma lo è il figlio Giacomo. E così la showgirl romana ha deciso di schierarsi apertamente in difesa di Nadia Toffa: “Ho letto così tante cattiverie sotto le foto di Nadia che ho la nausea – ha scritto – Io che sto combattendo con mio figlio, so benissimo, o lo immagino, che Nadia vuole solo normalità e non è obbligata a raccontare nei dettagli cosa fa e se deve fare altre cure. Sono problemi suoi. Quando una persona si ammala o quando un familiare si ammala, la prima cosa che si vuole è la normalità. Avere persone che tutti giorni chiedono come va è stressante”.

Proprio domenica scorsa Nadia aveva fatto sapere al pubblico che non sarebbe stata presente alla puntata del programma Mediaset per via delle cure: “Ciao ragazzi – aveva scritto – Stasera non sarò alla conduzione del mio programma preferito, #LeIene,perché negli ultimi giorni ho fatto delle cure che mi hanno provata un bel po’ e quindi mi tocca saltare la puntata di questa domenica ;( Vi prometto comunque che da settimana prossima tornerò✌🏻”.